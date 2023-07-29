الديمقراطية مستنكرة اعتقال السلطة عدد من المقاومين: تناقض لاجتماع القاهرة

استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت 29/7/2023، قيام أجهزة الأمن الفلسطينية بـ "حملة اعتقالات طالت عددا من نشطاء المقاومة الفلسطينية من بينهم عدد من الشبان، عرف من بينهم بهاء عدنان ابو بكر وحسين حمزة حرزالله، هؤلاء الشبان الذين سبق لهم أن اعتقلوا أكثر من مرة في سجون الاحتلال".

واعتبرت الجبهة أن هذه الاعتقالات بانها "تتناقض مع الآمال التي تعقد على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة، للبدء في حوار شامل من أجل استعادة الوحدة الوطنية وبناء استراتيجية وطنية كفاحية" وانها تمثل "خدمة مجانية للاحتلال وتواطؤا مع مساعيه لضرب المقاومة واعتقال المناضلين".

وأكدت أن "هذه الاجراءات لن تثني الجبهة ومناضليها على مواصلة انخراطها في المقاومة بكل أشكالها حتى دحر الاحتلال عن أرضنا و تجسيد حقوقنا الوطنية".