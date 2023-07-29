مهجة القدس: أسرى الجهاد ينتخبون أعضاء الهيئة القيادية العليا في سجون الاحتلال

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن لجنة الانتخابات المركزية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني أنهت عملها بإعلان أسماء أعضاء الهيئة القيادية العليا الجديدة لأسرى الحركة في سجون الاحتلال الصهيوني للدورة 2023-2025م.

وأفادت مهجة القدس أن عملية الانتخابات وهذا المهرجان الديمقراطي، مر بثلاثة مراحل؛ حيث تم في المرحلة الأولى اختيار أعضاء المؤتمر العام؛ فيما تم انتخاب أعضاء مجلس شورى عام السجون في المرحلة الثانية؛ وتوجت المرحلة الثالثة باختيار أحد عشر عضوًا للهيئة القيادية لأسرى الجهاد.

وذكرت المؤسسة أن نتائج الانتخابات انتهت باختيار كلًا من: (الأسير المجاهد ثابت مرداوي، والأسير المجاهد سعيد طوباسي، والأسير المجاهد سامح الشوبكي، والأسير المجاهد مهند الشيخ إبراهيم، والأسير المجاهد حمزة الحج محمد، والأسير المجاهد عبد عبيد، والأسير المجاهد أنس جرادات، والأسير المجاهد عرفات الزير، والأسير المجاهد عبد الجبار الشمالي، والأسير المجاهد أنور عليان، والأسير المجاهد ماهر حمدي الهشلمون) وسيتم توزيع المهام على الأعضاء لاحقًا.

وأوضحت مهجة القدس أن هؤلاء الأسرى هم من بين كوادر وقيادات الحركة في سجون الاحتلال، الذي أمضوا سنوات طويلة في الأسر امتدت غالبيتهم لأكثر من 20 عامًا، ولا يزالون يمارسون حياتهم الإدارية والتنظيمية والفكرية والثقافية، ويحافظون على تماسك أبنية ومؤسسة هذه الحركة رغم الضربات الكثيرة والتحديات المتلاحقة التي تعرضوا لها منذ تاريخ 06/09/2021م، التي استطاع فيه مجموعة من كوادر الحركة من تحرير أنفسهم من الأسر عبر نفق من سجن جلبوع.

وأردفت مهجة القدس يعتبر أسرى الحركة إنجاز هذه الانتخابات وفرز قيادة جديدة تدير دفة العمل اليومي للحفاظ على مصالح أفرادها في هذه الظروف، انتصارًا كبيرًا على كل محاولات هدم أبنية ومؤسسة هذا الإطار، التي مورست بحقهم خلال العامين الأخيرين.

من جهتها باركت مؤسسة مهجة القدس هذه الخطوة واعتبرتها تحديًا للسجان الذي يضع كل العراقيل في سبيل منع أي جهد لتوحيد الأسرى واختيار من يمثلهم ويدافع عنهم أمام غطرسة إدارة مصلحة السجون.

جدير بالذكر أن انتخابات الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال تجري كل عامين وفق نصوص اللائحة الداخلية، حيث يتم من خلالها اختيار أحد عشر عضوًا للهيئة القيادية لتمثيل أسرى الجهاد أمام الفصائل وإدارة مصلحة السجون.