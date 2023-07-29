وفد حماس برئاسة هنية يصل للقاهرة للمشاركة في لقاء الأمناء العامين

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم السبت 29/7/2023، إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد غداً الأحد في مدينة العلمين المصرية.

وقال بيان مقتضب للحركة، أن هنية يرأس وفد من قيادة الحركة يضم نائبه الشيخ صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي د. موسى أبو مرزوق، ود. خليل الحية، وحسام بدران، وروحي مشتهى، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وخصوصا الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف البيان، أن الحركة تسعى في هذا اللقاء إلى توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال.

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار سياسية الاعتقال السياسي التي دفعت للعديد من الفصائل والقوى الفاعلة لمقاطعة الاجتماع، بعد أن رفضت السلطة كل الحلول للإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل الاجتماع.