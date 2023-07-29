رئيس الموساد السابق يُهاجم نتنياهو

هاجم رئيس الموساد السابق تامير باردو الخميس الماضي رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته، مدعياً أن الكيان يمر بأزمة عنصرية مثل عملية كو كلوكس كلان.

منظمة "كو كلوكس كلان" هي منظمات إرهابية عنصرية في الولايات المتحدة تدافع عن تفوق البيض والعنصرية وكراهية الأقليات.

كما قال “باردو” أن رئيس وزراء العدو نتنياهو عضواً في أحزاب حزبية ارهابية، ووفقًا له، فإن مواقف نتنياهو "ليست بعيدة عنهم"

وقال “باردو”: “إذا تم سن بعض القوانين التي روج لها أعضاء هذا الائتلاف في أي من دول العالم، يمكننا القول إنها قوانين تمييزية معادية للسامية”.

أضاف باردو: “لم يكن ليحدث أي شيء مما يحدث الآن لو لم يقود نتنياهو هذه الخطوة، إنه مثل حصان يركض نحو الهدف بعينين وآذان مغلقة، شعب ممزق إلى قسمين ورئيس الوزراء لا يرف له جفن“.

في وقت سابق اتهم “باردو”، “نتنياهو” بأنه المسؤول عن تفكك الجيش والموساد.