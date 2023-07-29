مناورات عسكرية" بين مصر وأمريكا لـ"تأمين الحدود" مع غزة

زار قائد "القيادة المركزية الأمريكية" الجنرال مايكل كوريلا، معبر رفح الحدودي بشمال سيناء خلال زيارته مصر، حيث بحث الاستعدادات لمناورات عسكرية على الحدود بين مصر وغزة.

ووفق بيان صادر عن "سينتكوم" (القيادة العسكرية الأميركية الوسطى) فقد زار الجنرال كوريلا مصر والتقى برئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر في القاهرة، وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد ربيع عند معبر رفح الحدودي بشمال سيناء.

وركزت الرحلة على المخاوف الأمنية المشتركة، بما في ذلك أمن الحدود، وتعزيز التدريب المشترك، بما في ذلك مناورات (النجم الساطع) المقبلة والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة العسكرية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر".

وتابع البيان: "الجنرال كوريلا أعرب عن امتنانه للفريق أسامة عسكر على دور مصر القيادي المستمر في قضايا الأمن الإقليمي ودورها خلال عمليات الإجلاء الأخيرة لغير المقاتلين من السودان".

ولفت إلى أن "اللقاء تناول الاستعدادات النهائية لمناورات النجم الساطع التي ستقام الشهر المقبل وستكون الأكبر من نوعها منذ سنوات، وركز القائدان بشكل خاص على إطلاق النار الحي والتخطيط لسير المناورات التي تشمل أكثر من 7000 عسكري من 33 دولة".

وقال الجنرال كوريلا إن "تطور المناورات هو المفتاح لتحسين إمكانية التشغيل البيني بين قوات القيادة المركزية والقوات المسلحة المصرية وجميع القوات الإقليمية الأخرى المشاركة"، وأضاف أن " للقيادة المصرية دورا بالغ الأهمية للأمن في المنطقة".

وتابع البيان: "ناقش القادة الجهود المستمرة لتحسين الأمن على الحدود بين مصر وقطاع غزة مع إيلاء أهمية خاصة لمعبر رفح الحدودي".

وعن زيارة القائد الأمريكي إلى معبر رفح الحدودي في شمال سيناء، الخميس، قال البيان إن "الجنرال كوريلا التقى قائد الجيش الميداني الثاني المصري، وزارا عدة منشآت في موقع المعبر وتوجها إلى بوابة المعبر الحدودي لمناقشة القدرات الحالية والتحسينات المقبلة".

وقال الجنرال كوريلا إن "المناقشات الصريحة والبناءة التي أجريناها مع مصر هي السمة المميزة للعلاقة القوية التي لدينا، ورغبتنا المشتركة في الاستقرار في المنطقة هي أساس دعمنا العسكري المتبادل لأكثر من 30 عاما."

يُذكر أن المتحدث باسم الجيش المصري قال، في بيان، الخميس، إن اللقاء بين الجنرال كوريلا والفريق أسامة عسكر "تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية".

وأضاف: "أعرب رئيس أركان الجيش عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية".