"فتح الانتفاضة" تشترط المشاركة في اجتماع "الأمناء العامين" بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين"

قررت حركة "فتح الانتفاضة" عدم المشاركة في اجتماع "الأمناء العامين" للفصائل الفلسطينية المنعقد في القاهرة غدا الأحد 30/7/2023، ما لم تفرج السلطة الفلسطينية عن المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي مقتضب، أنها "لن نشارك في اجتماع الأمناء العامين المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة، في الثلاثين من الشهر الجاري"..

وكان الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" (فصيل مقاوم) زياد النخالة، قد قال في تصريح صحفي مقتضب، الأسبوع الماضي، إن حركته لن تذهب لـ"اجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة".

كما أعلنت "الجبهة الشعبية القيادة العامة" (فصيل مقاوم) و"منظمة الصاعقة" (فصيل مقاوم)، الأربعاء الماضي، عدم مشاركتهما في الاجتماع، "حال أصرت السلطة على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين".

وكانت "أمانة سر لجنة المتابعة العليا لتحالف القوى الفلسطينية" (مقرها دمشق)، قد وصفت الدعوة التي أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة نهاية الشهر الجاري، بأنها "ناقصة غير مكتملة".

وأدان "التحالف" خلال اجتماع له الأربعاء الماضي، "الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة مخابرات السلطة للمقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني".