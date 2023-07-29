أضخم شطيرة لبنانية في العالم.. كم بلغ طولها؟

أزيح الستار عن ساندوتش ضخم محشو بلحم "بولونيا" في مدينة لبنان بولاية بنسلفانيا الأمريكية، في واحدة من أكبر الشطائر في العالم.

ويبلغ طول الشطيرة 45.7 متر، وأعدها طاقم كبير من المتطوعين يعرف باسم "أمن بولونيا" في معرض بمدينة لبنان الشهيرة بتقديم هذه الشطيرة.

وتتميز مدينة لبنان الواقعة وسط ولاية بنسلفانيا بتقديم أصناف مدخنة وحمضية من هذا الساندوتش، فيما تبرّع رعاة بمبلغ 100 دولار مقابل كل قدم من الشطيرة.

وذهبت عوائد المعرض إلى كنائس المدينة، لدعم جهودها في مساعدة الأشخاص المحرومين من الأمن الغذائي في المنطقة، وفقًا لموقع "بنسلفانيا لايف" الأمريكي.

وأشار الموقع إلى استخدام 600 شريحة من جبن البروفولوني في إعداد الشطيرة الضخمة، إضافة إلى 1200 شريحة من لحم "بولونيا" البارد.

وتألفت هذه الشطيرة الضخمة من 900 ساندوتش ملتصقة ببعضها البعض، فيما استمتع رواد المعرض بتناولها بالمجان مساء الثلاثاء الماضي.