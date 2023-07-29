"التعليم" تتحدث عن موعد عقد الدورة الثانية للثانوية العامة ونتائجها

تحدثت وزارة التربية والتعليم على لسان الناطق باسمها، صادق الخضور، اليوم السبت 29-7-2023، حول آخر مستجدات عقد الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة "توجيهي 2023".

وقال الخضور، في تصريحات إذاعية: "إن التسجيل للدورة الثانية انتهى عصر الخميس الماضي 27 يوليو، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن عدد الطلبة الذين سجلوا للدورة الثانية غدًا الأحد 30 يوليو".

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية في فلسطين ستبدأ في الثامن من شهر أغسطس المقبل، لافتاً إلى أنه يجري حالياً ترتيب القاعات الخاصة بالامتحانات وتحديد الكوادر التي ستشرف على الامتحانات.

وبخصوص موعد نتائج الدورة الثانية، كشف الخضور، أن الوزارة تسعى جاهدة أن يكون إعلان النتائج مع بداية "شهر سبتمبر القادم"؛ لكي يتمكن الطلبة من الالتحاق بزملائهم والتسجيل في الجامعات.

وأشار الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أنه جاري حالياً حصر أعداد الطلبة المسجلين، مشيراً إلى أن هناك توقع هذا العام أن يكون هناك أعداد إضافية أكثر من كل عام.