الكشف عن المسيرات المائية التي تهاجم بها أوكرانيا السفن الروسية

كشفت مجلة "التحليلات العسكرية -السياسية" الإلكترونية، اليوم السبت 29-7-2023، بأن القوات الأوكرانية تستخدم لمهاجمة السفن الحربية الروسية، مسيرات مائية من الجيل الثاني من طراز Magura V5.

وقالت المجلة المتخصصة: "الحديث يدور عن قوارب انتحارية (كاميكازي) بدون طاقم شبه مغمورة، هاجمت سفينتين حربيتين من البحرية الروسية- "إيفان خورس" و "بريازوفي" هذا الصيف.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تم صد الهجمتين وتدمير "الدرونات البحرية" باستخدام مدفعية السفن.

كما تفيد المعطيات المتوفرة بأن هذه المسيرات البحرية، مزودة بمحطة إلكترونية ضوئية وهوائيات Star Link للاتصال المباشر عبر الإنترنت، ويتم التحكم بها وتوجيهها عبر محطة شبكية الكترونية أو عبر الأقمار الصناعية.

جدير ذكره أنه في عام 2023، عرضت أوكرانيا هذه الأجهزة البحرية المسيرة في معرض الأسلحة IDEF-23 في اسطنبول.

ويُشار إلى أنه من أهم مميزاتها أنها تتمتع بما يلي: الطول - 5.5 متر، العرض - 1.5 متر، الحمولة (على سبيل المثال، المتفجرات) - 320 كلغم. الارتفاع فوق خط الماء - 0.5 متر. الارتفاع المنخفض يجعل من الصعب اكتشاف هذه المسيرات. ويبلغ مداها - 833 كلم. وسرعتها القصوى - 78 كلم / ساعة.