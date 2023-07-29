الجيش السوداني يصد هجوماً "للدعم السريع" للسيطرة على سلاح المدرعات

ذكرت مصادر عسكرية في الجيش السوداني، اليوم السبت 29-7-2023، بأن وحدات الجيش صدت هجوماً شنته "قوات الدعم السريع" يهدف للسيطرة على سلاح المدرعات في الجيش.

وأفاد مصادر محلية، بسماع دوي انفجارات قوية في محيط سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني جنوبي الخرطوم.

وقالت المصادر ذاتها: "تم سماع أصوات الأسلحة الثقيلة والمدافع بشكل متقطع شمال مدينة أمدرمان".

جدير ذكره أنه جاء ذلك بعدما أعلنت القوات المسلحة السودانية سحب وفدها المفاوض من جدة، في وقت دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في أول ظهور له منذ أشهر، إلى تغيير قيادة الجيش السوداني من أجل التوصل لاتفاق سلام.