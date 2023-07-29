القيادة العامة : لا يُعقل أن يكون هناك حوار وطني فلسطيني وهناك اعتقالات سياسية للمقاومين

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة، الدكتور لؤي القريوتي، اليوم السبت 29/7/2023 أن حركته طالبت من أجل إنجاح اجتماع الأمناء العامين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمقاومين في الضفة المحتلة من سجون السلطة.

وقال القريوتي في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :"لا يُعقل أن يكون هناك حوار وطني فلسطيني وهناك اعتقالات سياسية لمقاومين يقاوموا الاحتلال في الضفة المحتلة".

وأضاف القريوتي: "تم تقديم مبادرة من الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة، الدكتور طلال ناجي بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين في الضفة والذين اعتقلوا مؤخراً، ووافقت حركة الجهاد الإسلامي على هذه المبادرة؛ إلا أن السلطة الفلسطينية رفضت هذه المبادرة".

وتابع: "نتيجة لرفض السلطة مبادرة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة، قررت الجبهة الشعبية- القيادة العامة عدم المشاركة في اجتماع الأمناء العامين، موضحاً أن الظروف غير مهيئة حالياً لهذه الحوارات لم يُطلق سراح المعتقلين".

وأردف مسؤول "القيادة العامة" في فلسطين: "من المفترض ألا يطرح موضوع الاعتقال السياسي وأن يكون محرماً في الساحة الفلسطينية وألا يكون موجود أصلاً".

وأوضح أنه ظل الاعتقال السياسي ، جميع الفصائل مجبرة أن تتحدث عن بند الاعتقال السياسي، مبيناً أن ذلك فيه تقزيم لمكانة الأمناء العامين والفصائل الفلسطينية، وهذه النقطة يجب حلها بكل أريحية دون الوصول لهذه الحالة من الرفض والمماطلة والتسويف بهذه القضية.

وقال القريوتي: "نحن في الجبهة الشعبية- القيادة العامة لا يروق لنا محاولة عزل أي تنظيم وطني فلسطيني، منوهاً لرفض حركته لشن هجوم من السلطة على حركة "الجهاد الإسلامي" التي تقاوم الاحتلال وغير معني بأي أطماع سياسية ومناصب سيادية وغير ذلك".

وشدد على أن المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادي العامة كان لها موقف بعدم ترك حركة الجهاد الإسلامي لوحدها في مقاطعة مؤتمر الأمناء العامين في ظل حجم الحملة الشرسة من السلطة التي تستهدف حركة الجهاد الإسلامي التي خاضت جولات من المقاومة والصمود في غزة والضفة المحتلة، مبيناً بأنه يجب أن يقدم لهم التحية والتقدير على هذا الدور الريادي في المقاومة.

وكان بيان صدر عن لجنة المتابعة العليا لتحالف القوى الفلسطينية الأسبوع الماضي ثمن موقف الجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة بمقاطعة اجتماع القاهرة ما لم يتم الاستجابة للوساطات والتي تريد إنجاح اجتماع القاهرة وهي إطلاق سراح من أفرجت محاكم السلطة الفلسطينية بالإفراج عنهم فورا.

وأكد المجتمعون على أن دعوة رئيس السلطة الفلسطينية للاجتماع في القاهرة هي دعوة ناقصة غير مكتملة وخاصة بعدم دعوة كل فصائل الثورة الفلسطينية للحوار في القاهرة ، وأن الاعتقالات رسالة فشل لاجتماع القاهرة قبل أن ينعقد .

وأدان المجتمعون الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة مخابرات السلطة للمقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني ومن سرايا القدس كتيبة جنين ، وندعوا إلى إطلاق سراح كل الموقوفين في سجون السلطة وتأتي هذه الاعتقالات بعد تصدي المقاومة للعدوان على مخيم حنين ونطالب السلطة بتكريم المقاتلين وحمايتهم وليس اعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكم في رام الله وأريحا .