مسؤول الصاعقة لـ"فلسطين اليوم": قررنا عدم المشاركة في اجتماع الأمناء العامين وتم إبلاغ المصريين بموقفنا

أكد محيي الدين أبو دقة مسؤول منظمة الصاعقة في قطاع غزة اليوم السبت 29/7/2023، أن "الصاعقة" قررت بالتوافق مع عدد من الفصائل وخاصة "حركة الجهاد الإسلامي" عدم حضور اجتماع الأمناء العامين والذي سيعقد في القاهرة غدا الأحد.

وقال أبو دقة خلال تصريحات لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "هذا القرار تم بالتشاور بين ثلاثة فصائل وهي "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية القيادة العامة"، و"منظمة الصاعقة" بأنه يجب إطلاق سراح جميع الإخوة المعتقلين من الجهاد الإسلامي وبقية الفصائل ومن ثم الذهاب لاجتماع القاهرة".

وأضاف أبو دقة: "القرار بمثابة ضغط على رئيس السلطة محمود عباس لإطلاق كافة المعتقلين السياسيين، وهذه الدعوة لاجتماع الأمناء العامين جاءت من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشدداً في ذات الوقت على أن الدعوة ليست من مصر".

وأضاف: "قررنا مقاطعة هذا اللقاء إلا في حالة إطلاق عباس للإخوة المعتقلين السياسيين الموجودين في سجون السلطة، مبيناً أن هذا القرار تم إبلاغه للإخوة المسؤولين المصريين".

وشدد مسؤول الصاعقة على أن منظمته ضد أي اعتقال سياسي من طرف السلطة للمقاومين في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن هذه الاعتقالات تصب فقط في صالح العدو الصهيوني.

كما أكد على أنه يجب عدم اعتقال أي مقاوم فلسطيني يقاتل الاحتلال "الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن هؤلاء المقاومين الأبطال في الضفة أعادوا البوصلة من جديد نحو القدس والمقاومة.

وكان بيان صدر عن لجنة المتابعة العليا لتحالف القوى الفلسطينية الأسبوع الماضي ثمن موقف الجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة بمقاطعة اجتماع القاهرة ما لم يتم الاستجابة للوساطات والتي تريد إنجاح اجتماع القاهرة وهي إطلاق سراح من أفرجت محاكم السلطة الفلسطينية بالإفراج عنهم فورا .

أكد المجتمعون على أن دعوة رئيس السلطة الفلسطينية للاجتماع في القاهرة هي دعوة ناقصة غير مكتملة وخاصة بعدم دعوة كل فصائل الثورة الفلسطينية للحوار في القاهرة ، وأن الاعتقالات رسالة فشل لاجتماع القاهرة قبل أن ينعقد .

وأدان المجتمعون الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة مخابرات السلطة للمقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني ومن سرايا القدس كتيبة جنين ، وندعوا إلى إطلاق سراح كل الموقوفين في سجون السلطة وتأتي هذه الاعتقالات بعد تصدي المقاومة للعدوان على مخيم حنين ونطالب السلطة بتكريم المقاتلين وحمايتهم وليس اعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكم في رام الله وأريحا.