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209 شهداء منذ بداية العام بينهم 36 طفلًا و6 سيدات
11:28 ص 29 يوليو 2023
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انفو جرافيك "فلسطين اليوم" لكوادر حركة الجهاد الإسلامي الذين يقبعون في سجون السلطة
26 يوليو 2023
الأسيرتان عطاف جرادات وفاطمة شاهين.. قرار "اسرائيلي" بحقهما قد يشعل السجون
25 يوليو 2023
شهداء من طلبة الثانوية العامة كتبوا شهادتهم بالدم ونالوها قبل الجميع
19 يوليو 2023
الانتهاكات الرقمية بحق المحتوى الفلسطيني خلال النصف الأول من العام الجاري
15 يوليو 2023
أسماء مضيئة دفعت ثمن كلمتها المساندة للمقاومة بحديد السلطة
12 يوليو 2023
4073 اعتداءً اسرائيليًا في الضفة والقدس خلال النصف الأول من 2023
10 يوليو 2023
منذ بداية العام 2023 .. ارتقى 200 شهيدًا برصاص الاحتلال بينهم 35 طفلاً، و6 سيدات
08 يوليو 2023
الصاروخ الذي أطلق من سوريا على كيان العدو .. المواصفات الفنية لصاروخ S200
02 يوليو 2023
المقاومة تتصاعد .. 147 عملًا مقاومًا منذ بداية العام
26 يونيو 2023
مناسك الحج بالترتيب للعام 1444- 2023
25 يونيو 2023
أسعار الأضاحي في غزة 2023
24 يونيو 2023
28 قتيلاً "اسرائيلياً" منذ بداية العام 2023 حتى منتصف يونيو
22 يونيو 2023
فلسطين الأعلى تدخينًا بالشرق الأوسط
14 يونيو 2023
جميل العموري .. قائد كتيبة جنين وأسد الاشتباكات
10 يونيو 2023
الذكرى الثانية لارتقاء القائد جميل العموري مؤسس كتيبة جنين
10 يونيو 2023
مدير عام الامتحانات لوكالة فلسطين اليوم: نحو 88 ألف طالب يتقدمون لامتحانات "التوجيهي" الأربعاء وأسئلة هذا العام مُختلفة.
04 يونيو 2023
لجنة دعم الصحفيين: 53 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال مايو المنصرم
01 يونيو 2023
الشهيد جميل العموري والشهيد سيف أبو لبدة مجددا الاشتباك في الضفة الغربية
31 مايو 2023
العام الأكثر إيلاماً للاحتلال.. 25 عملية فدائية منذ بداية العام أدت لمقتل 20 وإصابة 41 إسرائيلي
30 مايو 2023
ارتفاع أســعار الأضاحي في قطاع غزة العام الحالي 2023 مقارنة بالعام الماضي
28 مايو 2023
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