موعد مباراة الكلاسيكو الودي بين ريال مدريد وبرشلونة- متى مباراة الكلاسيكو الودية بين ريال مدريد وبرشلونة، يشهد العالم في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت السعودية والقدسبا من صباح يوم غد الأحد الموافق 30 يوليو 2023، مباراة ودية، لكنها من العيار الثقيل، إذ ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاقة صافرة مباراة القمة بين ريال مدريد وبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية على ملعب AT&T ستايديوم ضمن الجولة التحضيرية للموسم الكروي للعام 2023- 2024، وعلى الرغم من أنها مباراة ودية، إلا إن العالم لا يعترف بهذا المصطلح إذا كانت هذه المعركة بين الغريمين التقليديين.

توقيت مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو الودي اليوم

توقيت مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو الودي اليوم، هذه المباراة ودية ضمن الموسم التحضيري للفريقين، لكن عشاق كرة القدم حول العالم ينتظرون مشاهدتها على أحر من الجمر، كون للفريقين قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى جميع البلدان حول العالم، إذ ينتظر محبو ريال مدريد وبرشلونة تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم غد الأحد الموافق 30 يوليو 2023، لمشاهدة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، ويوافيكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بكل التفاصيل المتعلقة في مباراة القمة.

ما موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة

ما موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة، في أول مباراتين حقق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي فوزان مهمان على ميلان 3-2 ومانشستر يونايتد هدفين دون مقابل، أما برشلونة فقد أجل مباراته التحضيرية الأولى ضد يوفنتوس الإيطالي لأسباب تتعلق بإصابة عدد من لاعبيه بالمرض، بينما خسر في مباراته الثانية ضد أرسنال بخمسة أهداف لهدفين، ما دعا الاعلام الكتالوني للحديث عن ضرورة التعاقد مع تدعيمات جديدة للفريق في معظم خطوطه.

موعد مباراة كلاسيكو الأرض الودية بين ريال مدريد وبرشلونة

موعد مباراة كلاسيكو الأرض الودية بين ريال مدريد وبرشلونة، هذه المباراة تعد تحضيراً للموسم الكروي الجديد للاطلاع على مستوى الفريق لاسيما للاعبين الجدد من الفريقين، إذ تعاقد الريال مع عدة لاعبين في معظم المراكز أبرزهم الإنجليزي جود بيلينجهام والشاب التركي أردا جولير، وغارسيا من رايو فاليكانو، وخوسيلو من اسبانيول، بينما استعاد براهيم دياز من ميلان الإيطالي، أما برشلونة فقد تعاقد مع مع نجوم أقل أبرزهم إيلكاي جوندوجان من مانشستر سيتي، إذ تبقى المنافسة شديدة بين الناديين قديما وحاضراً ومستقبلاً.