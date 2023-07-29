السيد نصر الله: نؤكد وقوفنا في حزب الله بكلّ ما نستطيع إلى جانب الشعب الفلسطيني

قال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، إلى المشاركين في المسيرة العاشورائية اليوم العاشر من محرم بالضاحية الجنوبية لبيروت، :"نقف في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان بكلّ ما نستطيع إلى جانب الشعب الفلسطيني ونعتبر معركتنا واحدة ومستقبلنا واحد.

وقال السيد نصرالله ان الشعب الفلسطيني المظلوم والصابر من حقّه على جميع أحرار العالم أن يدعموه وينصروه ، معتبراً ان الكيان الصهيوني هو الباطل وجرثومة الفساد في منطقتنا ، والمنطقة لن ترتاح قبل اقتلاع هذه الغدة السرطانية.

وشدد السيد نصر الله ان المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة "اسرائيلية ، موضحاً ان "إسرئيل" تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة بينما هي من يستمر في احتلال الأرض ولا سيّما في الغجر اللبنانية.

وطالب السيد نصر الله الدول الاسلامية ووزراء خارجيتها أن يتخذوا قرارات بمستوى الانتهاك والاعتداء في السويد والدنمارك وأن يوجهوا رسالة حاسمة وقاطعة بأن الاعتداء مجددا سيقابل بالمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية

وتابع السيد نصر الله "اذا لم تفعل الدول ذلك في يوم رفض الذلّ فإن على شباب المسلمين في العالم الغياري والشجعان أن يتصرفوا بمسؤوليتهم حينئذ وأن يعاقبوا هؤلاء المدنّسين لحرق القرآن دفاعًا عن دينهم".

وقال السيد حسن نصر الله يجب أن تفهم حكومتا السويد والدانماك وكلّ العالم أننا أمة لا تتحمّل الاعتداء والإساءة الى رموزها ومقدساتها ولا إلى نبيّها ولا إلى مصحفها.

وأوضح السيد نصر الله ان اجتماع دول مجلس التعاون الاسلامي يجب أن يتخذ موقفًا من الاعتداء على المسجد الأقصى.