إعلان موعد نتائج نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر برقم الجلوس

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2023، في مصر ستعلن صباح غد الأحد ويمكن للطلاب الدخول برقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة ومعرفة درجاتهم الكلية في جميع المواد وحالتهم.

وأشارت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه من المتوقع أن يتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم السبت، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي غداً الأحد للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسبة النجاح العامة وشرائح المجاميع وأوائل الثانوية العامة 2023.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مؤشرات ونسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023 كالتالى:

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91%

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%.

- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%.

- عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.