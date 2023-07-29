كيف جاء سعر الذهب في مصر يوم السبت 29/7/2023 ، بعد قرار إعفاء الواردات من الضريبة؟

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29/7/2023 ، تراجعاً خاصة بعد قرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية ، حيث من المتوقع حجم المعروض في المشغولات الذهبية متوقعا باستمرار استقرار أسعار الذهب حتى انتهاء قرار إعفاء الجمارك للذهب الوارد من الخارج وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29/7/2023 عيار 21-وعيار 24 .

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 29/7/2023 ، بعد قرار إعفاء واردات من الضريبة

وبلغ سعر أونصة الذهب 1951 دولارًا، وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24: 2463 جنيهًا.

- سعر الذهب اليوم عيار 21: 2155 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18 : 1847 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 17240 جنيهًا.

وبعرض تلك الاسعار حافظ الذهب عيار 21 على آخر انخفاض له والمقدر بنحو 5 جنيهات، كما استقر سعر الذهب عيار 24 على آخر تراجع له والمقدر بنحو 6 جنيهات.

الذهب في مصر اليوم السبت 29/7/2023 بعد قرار إعفاء الضريبة

قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة فى تراجع أسعار المعدن فى الأسواق بشكل كبير نتيجة زيادة المعروض من الذهب بالتوازي مع تراجع معدلات الشراء من جانب المواطنين، مما أدى إلى حدوث استقرار فى الأسواق خلال الأيام الماضي.