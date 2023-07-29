نتيجة الثانوية العامة في مصر2023 علمي وأدبي بالاسم ورقم الجلوس رسمياً خلال ساعات القادمة ، اهالي طلبة الثانوية العامة في مصر في انتظار نتائج الثانوية العامة 2023 ، وخاصة بعد الاعلان رسميا يوم الخميس عن نتائج الثانوية العامة الازهرية

نتيجة الثانوية العامة 2023.. تصدرت نتيجة الثانوية العامة 2023 محرك البحث «جوجل» بسبب ترقب اولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي لإعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا، وخاصة بعد إعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية ، حيث تسعى وكالة فلسطين اليوم نشر نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس في القاهرة والمحافظات (الموعد والخطوات والرابط الرسمي)

بالاسم ورقم الجلوس : نتيجة الثانوية العامة في مصر2023 علمي وأدبي رسمياً خلال ساعات

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة، وخطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، والرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة، والتي جاءت بنحو:

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط مباشر - برقم الجلوس والاسم.. نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

من المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع محافظات مصر خلال الساعات القادمة، وذلك بعد الانتهاء رسميًّا من إعلان جميع مؤشرات نسب نجاح مواد الثانوية العامة

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر 2023 ، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال المراجعة لنتيجة الثانوية العامة 2023، وبدء تجميع النتيجة وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 ، ويترقب المواطنين موعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة في مصر بعد تقديمها هذا العام في اجواء تم خلال السيطرة على ظاهرة الغش.

وأعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.





مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

نتائج الثانوية العامة العلمي والادبي 2023

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويحدد موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًّا، ليعلن تفاصيل نتيجة الصف الثالث الثانوي، ومؤسرات نسب النجاح وإعداد أوائل الثانوية العامة وتكريمهم.

تعرض وزارة التربية والتعليم كل عام رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي: https://emis.gov.eg/

2- ثم اختيار بوابة الثانوية العامة بعنوان الرابط: http://thanwya.emis.gov.eg/

3- اختار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي ستظهر فور اعتماد وإعلان النتيجة.

4- سجل رقم الجلوس، واضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 .. الآن مؤشرات نجاج جميع المواد

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

يمكن للطالب الإطلاع على نتيجة الثانوية العامة من خلال الصفحة الرسمية للـ «الفيسبوك» للوزارة، حيث تعرض رابط الحصول على النتيجة.

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

http://thanwya.emis.gov.eg/