بوتين: موسكو مستعدة للبحث عن تسوية بشأن أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، استعداده للمفاوضات، مشيراً إلى ما كشفه في وقت سابق، بشأن اتفاق على مسودة معاهدة سلام مع أوكرانيا، التي بدورها نكثت به بعد انسحاب القوات الروسية من محيط كييف، لتهيئة الظروف لإبرام اتفاق نهائي.

وقال بوتين في تصريحات صحفية له: "لذلك أعتقد أن الكرة في ملعبهم تماماً".

وأضاف الرئيس الروسي: "إنّه على الرغم من توجه الدول الغربية للعمل فقط "وفق مصالحها الخاصة في أي صراع دولي"، فإنّ روسيا لم ترفض أبداً التفاوض بشأن أوكرانيا ومستعدة دائماً "للبحث عن طرق سلمية لتسوي الوضع هناك".

وتابع بوتين قائلاً: "روسيا لا تقبل جر كييف للانضمام إلى "الناتو" من قبل الدول الغربية؛ لأن هذا يشكل تهديداً أمنياً لأراضيها، مجدداً استعداده للمفاوضات".

وأردف: "إنّ كييف نالت استقلالها أثناء انهيار الاتحاد السوفيتي على أساس إعلان الاستقلال، وفي هذا الإعلان كتب بالأسود والأبيض أنّ أوكرانيا دولة محايدة".

وقال بوتين: "سبب بدء الغرب في جر أوكرانيا إلى الناتو "ليس واضحاً تماماً لنا"، وفي رأي موسكو، هذا هو بالضبط ما يشكل "تهديداً أساسياً لمصالح روسيا".