تحديد أول كسوف للشمس وخسوف للقمر في العام الهجري 1445

قالت دائرة الحسابات الفلكية: إن الأرض على موعد مع كسوفين وخسوفين خلال عام 1445 هجريا ، تبدأ بكسوف حلقي للشمس يوم السبت الموافق ١٤ أكتوبر 2023 م، يعقبها خسوف جزئي للقمر السبت الأحد الموافق 29/28 أكتوبر 2023م، ثم خسوف شبه ظلي للقمر ، الاثنين الموافق 25 مارس 2024 م، وآخرها كسوف كلي للشمس الاثنين الموافق 8 أبريل 2024م.

كسوف حلقي للشمس

ومع أول ظواهر الكسوف والخسوف في العام الهجري الجديد 1445 هجريا ، ستشهد الكرة الأرضية كسوفاً حلقياً للشمس يوم السبت الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣م، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر لعام ١٤٤٥هـ.

وسيرى ككسوف حلقي في أجزاء) من الولايات المتحدة الأمريكية - المكسيك - كولومبيا - البرازيل - أمريكا الجنوبية - أمريكا الوسطى).

ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب قارة أفريقيا - أمريكا الشمالية - أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية).

وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 95% من كامل قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته ٥ ساعات و ٢ ٥ دقيقة تقريباً، ويستغرق الكسوف الحلقي مدة قدرها ٥ دقائق و ۱۷٫۲ ثانية

خسوف جزئي للقمر

وفي ثاني ظواهر الكسوف والخسوف في العام الهجري الجديد ستشهد الكرة الأرضية خسوفاً جزئياً للقمر يوم السبت الأحد الموافق 29/28 أكتوبر 2023م، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ.

ويغطي ظل الأرض 12.2% تقريباً من سطح القمر، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها قارة أوربا - قارة آسيا - قارة أستراليا - قارة أفريقيا - أمريكا الشمالية - شمال وشرق أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي القارة القطبية الشمالية - القارة القطبية الجنوبية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ٤ ساعات و ٢٥ دقيقة تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعة و ١٧ دقيقة تقريباً، (يمكن رؤيته في مصر).

خسوف شبه ظلي للقمر

كما ستشهد الكرة الأرضية خسوفاً شبه ظلي للقمر ، الاثنين الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤م، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان لعام ١٤٤٥هـ، حيث يغطي شبه ظل الأرض ٩٥,٦% تقريباً من قرص القمر.

ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها جزء كبير من قارة أوروبا - شمال / شرق قارة آسيا - جزء كبير من أستراليا - أمريكا الشمالية - أمريكا الجنوبية - جزء كبير من قارة أفريقيا - المحيط الأطلسي - المحيط الهادي - القارة القطبية الشمالية - القارة القطبية الجنوبية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و ٣٩ دقيقة تقريباً.