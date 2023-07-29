عشاق الكلاسيكو على موعد مع مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة مساء اليوم

يترقب عشاق الكلاسيكو المباراة التي ستجمع نادى برشلونة وريال مدريد فى مباراة ودية بولاية تكساس الأمريكية، فى الثانية عشرة صباح الأحد ، أي مساء اليوم السبت وفقا للتوقيت المحلي.

مباراة نادى برشلونة وريال مدريد هي الودية الثانية للنادى الكتالونى بعد الخسارة من أرسنال 5-3، فى الوقت الذى نجح فيه الملكى فى الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزى بنتيجة 2-0.

ويخوض برشلونة وريال مدريد كلاسيكو اليوم بكامل نجومهما وسط حضور قرابة 80 ألف متفرج قاموا بحجز تذاكر المباراة قبل أسابيع طويلة.

كان ريال مدريد تمكن من الفوز في أول مباراتين وديتين له في رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تفوق فى المباراة الأولى على ميلان بنتيجة 3/2 بعد أن كان متأخراً في الشوط الأول بهدفين دون رد، بينما حسم المباراة الثانية أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

ولا يزال الوافد الجديد إينجو مارتينيز لاعب ريال مدريد في طريقه للتعافي من إصابته المزعجة في قدمه وما زال ينتظر كلاسيكو برشلونة، بينما يعانى داني سيبالوس من إصابة في أوتار الركبة، والتي من المفترض أن تبقيه بعيدًا عن الملاعب لبضعة أسابيع أخرى ، ولكن يجب أن يكون أنشيلوتي قادرًا مرة أخرى على استدعاء جميع قواته تقريبًا ويمكنه أيضًا التفكير في إجراء بعض التعديلات القليلة.

بينما على الجهة الأخرى، خسر برشلونة مباراته الودية الأولى في أمريكا أمام أرسنال بنتيجة 3/5، بعد أن كان متقدما في النتيجة بهدفين لهدف خلال الشوط الأول، مع العلم أنه أُلغيت مباراة له أمام يوفنتوس بسبب انتشار فيروس مُفاجيء بين عناصر البارسا.

وكان ريال مدريد وبرشلونة التقيا في كأس ملك إسبانيا 37 مناسبة ، تفوق خلالهم الفريق الكتالوني في 16 مباراة مقابل 13 فقط للملكي، وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.

وفي دوري أبطال أوروبا، التقي برشلونة وريال مدريد فى 8 مراتٍ من قبل، حيث تفوق الملكي في 3 مواجهات مقابل 2 للبارسا، وتعادلا في 3 مباريات.

ويعد ريال مدريد هو الأكثر فوزًا على برشلونة في الكلاسيكو على الصعيد الرسمي بـ 102 انتصار مقابل 100 للكتالوني، فيما انتهت 52 مباراة بالتعادل.