مدير التربية والتعليم "الإسرائيلي" يُقدم استقالته

قدم ما يسمى بـ"مدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلي"، أساف تسلئيل، مساء أمس الجمعة، استقالته من منصبه، ردًا على الوضع السياسي في كيان الاحتلال.

وقال تسلئيل في تصريحات له: "إن "الوضع السياسي" لا يعطيه الفرصة للاستمرار في العمل بشكل صحيح".

ويعتبر تسلئيل إلى جانبه عمل المدني ضابطاً في جيش الاحتلال حيث يشغل منصب طيّار برتبة عميد، وكان يرأس اللواء الهجومي في سلاح الجو "الإسرائيلي".

وبحسب مصادر، فقد أعلن عن الاستقالة من منصبه كمدير عام لوزارة التربية والتعليم، مقابل استمراره بالعمل في منصبه العسكري.

وأضاف تسلئيل: "أنا على وشك البكاء، موضحاً أنه لا ينحاز لأي طرف من الأطراف في ظلّ هذا الصراع السياسي القائم في كيان الاحتلال، وعلى المعلمين الاستمرار بتقديم الأفضل في مهنتهم هذه بكامل المسؤولية".

ويُشار إلى أن تسلئيل تسلّم منصب "مدير عام لوزارة التربية والتعليم" مطلع العام الحالي، لكن بيّن أنه لا يمكنه مواصلة العمل في هذا الوضع الراهن.

وكانت حذّرت وسائل الإعلام العبرية، مؤخراً، من أن الخلافات الداخلية الصهيونية والسجال الداخلي من المتوقع أنّ يُقسّم "الجيش"، بحسب ما قال رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، هرتسي هليفي.

وقالت القناة 12 العبرية: "إن الخشية الكبرى في "إسرائيل" تكمن في تفكك الجيش "الإسرائيلي" من الداخل، موضحةً أنّ الأيام الأخيرة في "إسرائيل" كانت صعبة جداً على تُسمى بـ"القيادة العليا" في "الجيش".

وأوضحت القناة العبرية، أنه بدل الانهماك في التدريبات والعمليات ركّزت القوات العسكرية والأمنية "الإسرائيلية" خلال الفترة الماضية على موضوع التعديلات القضائية وتظاهرات المستوطنين.

وأضافت: "إنّه إذا لم تتوقف التعديلات القضائية فإنّ مئات الاحتياطيين الإضافيين وخصوصاً من الطيارين، من المتوقع أن يُعلنوا عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية".