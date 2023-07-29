نفوق أكثر من 50 حوتاً على شواطئ أستراليا

ذكرت هيئة حماية الحدائق والحياة البرية الأسترالية، أمس، أنه تم نفوق أكثر من 50 حوتا على الشاطئ.

وأوضحت الهيئة، أن قطيعا من الحيتان يتألف من 60-70 حوتا مستديرة الرأس ألقت بنفسها على الشاطئ في غرب أستراليا. وقبل ذلك أفادت الأنباء أن حيتاناً كثيرة مستديرة الرأس راحت تتجمع على بعد 150 مترا عن الشاطئ، وبعد ذلك بدأت تلقي بنفسها على الشاطئ.

وبحسب اللمعلومات الواردة، فقد نفق 51 حوتا من هذه الحيتان ويحاول العاملون في الهيئة مع متطوعين إنقاذ 46 حوتا بإعادتها إلى البحر.

ويُشار إلى أنه أعلن في وقت سابق عن العثور في أحشاء حوت ألقى بنفسه على شاطئ جزيرة لا بالما، على مادة العنبر - وهي مادة ذات قيمة كبيرة في صناعة العطور تصل قيمتها إلى حوالي 500 ألف يورو.

جدير ذكره أنه تنتج مادة العنبر النادرة في الجهاز الهضمي لحوت واحد من كل 100 حوت. وتجارة العنبر محظورة في الولايات المتحدة وأستراليا والهند.