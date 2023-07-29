باريس سان جيرمان يستغني عن مهاجمه إيكاردي

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي الجمعة تخليه نهائيا عن مهاجمه الدولي الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، إلى سراي التركي بعدما لعب مع الأخير على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

ولم يحدد النادي الباريسي حتى الآن مدة العقد أو قيمته للاعب إيكاردي.

وكان قد ساهم المهاجم البالغ من العمر 30 عاما في تتويج غلطة سراي بلقب الدوري للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه الموسم الماضي.

كما سجل إيكاردي 22 هدفًا مع سبع تمريرات حاسمة، وأثبت نفسه كواحد من قادة الفريق إلى جانب لاعبين آخرين من أمريكا الجنوبية هما الأوروغويانيان حارس المرمى فرناندو موسليرا ولاعب الوسط لوكاس توريرا.

ومن المقرر أن يلعب النجم السابق لإنتر ميلان الإيطالي هذا الموسم مع الدولي العاجي ويلفريد زاها والكونغولي الديمقراطي سيدريك باكامبو القادمين هذا الصيف من كريستال بالاس الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني تواليا.

جدير ذكره أنه عقد إيكاردي مع باريس سان جيرمان سينتهي في حزيران/يونيو 2024، وهو أعاره في أيلول/سبتمبر الماضي إلى غلطة سراي بعد موسمين مخيبين في العاصمة الفرنسية.