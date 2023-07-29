تعرف على كمية الجبن المفيدة للصحة

كشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة يلينا سولوماتينا، أن تناول 50 غراما من الجبن في اليوم يمكن أن يجلب فائدة للجسم.

وقالت سولوماتينا: "إن معدل تناول الجبن في اليوم هو بحدود 50 غرام، مبينةً أنه يحتوي الجبن على تركيز جيد للكالسيوم والبروتين، والكالسيوم مفيد للعظام وبروتين الحليب سهل الامتصاص وهو مادة بناء للجسم".

وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الجبن مصدرا مهما لفيتامين D الذي يعاني الكثيرون من نقصه.

وبحسب الخبيرة، يحتوي الجبن على حمض تريبتوفان الأميني، الذي يصنع منه هرمون الميلاتونين الذي يساعد على نوم جيد، وهو أحد مضادات الأكسدة الداخلية ويمنع تطور أمراض الشيخوخة، وهرمون السيروتونين الذي يوفر للإنسان مزاجا طبيعيا.

وأضافت سولوماتينا: "يساعد دهن الحليب الذي هو أحد مكونات الجبن، عند تناوله باعتدال، الجسم على إنتاج الهرمونات. كما ان الجبن يحتوي على فيتامين A المفيد للبصر ومنظومة المناعة وتقوية الأغشية المخاطية وتحسين حالة الجلد والشعر والأظافر".