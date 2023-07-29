قائد عسكري روسي يكشف أسباب قدرة جيشه تدمير الآليات الغربية بسهولة

أكد ما يُعرف بقائد وحدة الاستطلاع بالجيش الروسي، اليوم السبت، أن المدرعات والدبابات الغربية المسلمة لقوات كييف لا تتمتع بحماية كما في دبابات "تي-90"، ويمكن بسهولة تدميرها بمضادات الدبابات الروسية.

وقال قائد الوحدة العسكرية الروسية: "منذ بداية الهجوم المضاد لأوكرانيا، دمرت وحدتي حوالي 18 آلية مختلفة، يمكنني أن أقول إنه يتم اختراق الآليات بسهولة".

وأضاف: "راقبت عمل الأسلحة المضادة للدبابات على معداتنا، وعلى وجه التحديد، دبابة "تي-90". رأيت بنفسي كيف ابتعد الصاروخ عنها، وهناك يوجد مجمعات حماية خاصة، وهم ليس لديهم ذلك، لهذا يتم تدمير آلياتهم بسهولة".

ويُشار إلى أنه بدأ الهجوم الأوكراني المضاد على عدة محاور في الـ4 من يونيو. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلا أن مشاهد المعدات والآليات المدمرة والفشل الذريع لقوات كييف أحدث ضجة واسعة في الغرب.