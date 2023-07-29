وفاة شاب بحادث سير في اللد المحتلة

توفي شاب فلسطيني إثر تعرضه إلى حادث سير الليلة الماضية بمدينة اللد في الداخل الفلسطيني المحتل.

وفي التفاصيل، فقد لقي الشاب عبد الرحمن عادل أبو رياش في العشرينيات من عمره، مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة خلال ركوبه دراجة نارية في مدينة اللد في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، وقدم عمليات الإنعاش للفقيد ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاته متأثراً بجراحه الحرجة.

وقال المضمد يوسف إسماعيل، إن "الشاب كان فاقداً للوعي ودون نبض أو تنفس وقد عانى جروحاً حرجة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".