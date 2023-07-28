كم سعر غرام الذهب النهاردة السبت 29 يوليو 2023 في مصر

سعر غرام الذهب النهاردة السبت 29 يوليو 2023 في مصر، يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر الذهب مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم السبت، ولهذا يعرض لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية كما جاءت في محلات الصاغة والأسواق.

كم سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب في مصر انخفاضا اليوم السبت، تزامناً مع الهبوط عالمياً بعد بيانات تشير إلى استمرار التشدد النقدي في الفيدرالي الأمريكي.

وتتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى حسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية.

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 60 إلى 150 جنيها حسب نوع القطعة الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2446 جنيها للبيع و2457 جنيها للشراء مقابل 2469 جنيها للبيع و2480 جنيها للشراء أمس وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1834 جنيها للبيع و1843 جنيها للشراء مقابل 1851جنيها للبيع و1860 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17120 جنيها للشراء و17200 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2140 جنيها للبيع و2150 للشراء مقابل 2160 جنيها للبيع و2170 جنيها للشراء أمس.