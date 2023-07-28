سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري بتعاملات اليوم السبت 20 يوليو 2023، شهد محرك بحث جوجل زيادة في عمليات البحث عن أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري، وخصوصا سعر الدولار، ولذلك يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الدولار مقابل الدينار الجزائري كما جاءت في تعاملات صباح اليوم السبت.

كم سعر الدولار في الجزائر؟

شهد سعر الدولار انخفاضاً اليوم في الجزائر مقابل الدينار في البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وارتفع الدولار مقابل الدينار الجزائري في البورصات العالمية إلى 134.95 دينار بزيادة 0.19%.

الدولار مقابل الدينار الجزائري

وتراجع متوسط سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في البنوك الجزائرية إلى نحو 134.68 دينار.

وانخفض سعر الدولار أمام الدينار الجزائري في المصارف المختلفة إلى 134.67 دينار للشراء و134.68 للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر

سجل سعر الدولار في السوق السوداء في الجزائر نحو 200 دينار للشراء و202 دينار للبيع.

وارتفع سعر الدولار أمام الدينار الجزائري في بنك الجزائر المركزي إلى نحو 134.68 جزائري في المتوسط.

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري

وارتفع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري، إلى 149.56دينار جزائري، وفقا لبيانات بنك الجزائر المركزي.

وصعد سعر اليورو أمام الدينار الجزائري في البنوك الجزائرية إلى نحو 149.54 دينار للشراء و149.58 دينار للبيع.