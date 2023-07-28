سعر الذهب مقابل الدينار الاردني اليوم السبت 29 يوليو 2023

سعر غرام الذهب اليوم السبت 29 يوليو 2023 في الأردن، تزداد عمليات البحث عن أسعار الذهب في الأردن بشكل يومي، وخصوصا في التعاملات الصباحية، حيث يرغب الكثير من الأشخاص بمعرفة أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني في التعاملات الصباحية اليوم، ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد الأسعار اليومية للذهب مقابل الدينار الأردني، وفي السطور التالية يوضح لكم اخر تحديث على أسعار الذهب اليوم السبت 29-7-2023.

أسعار الذهب في الأردن ايوم

انخفض سعر الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات صباح اليوم السبت 29 يوليو 2023 في محلات بيع وتداول المعدن الأصفر في المملكة الأردنية.

وهبط سعر الذهب في تعاملات اليوم لدى محلات الصاغة بمقدار 0.48 دينار أردني، مقارنة بمتوسط السعر أمس.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.38 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.28 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.89 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.83 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1380 دينارا أردنيا، وبلغ سعر واحد كيلوغرام ذهب اليوم في الأردن نحو 44.4 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 310.65 دينار أردني.

الذهب في الأسواق العالمية

عالميا، تعافت أسعار الذهب اليوم قليلا من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أمريكية قوية في موجة بيع في الجلسة السابقة ومع دفع أجواء تهيمن عليها الفائدة المرتفعة المعدن الأصفر صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.