بيني غانتس: عدم احترام نتناهو لقرارات القضاء هو انحطاط أخلاقي

قال رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، إن عدم قدرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على التعهد باحترام أي قرار صادر عن القضاء هو بمثابة انحطاط أخلاقي.

وأكد غانتس وجوب أن يتقيد رئيس السلطة التنفيذية بالإشارة إلى رئيس الوزراء بقرارات المحكمة حتى وإن ولم يتفق معها.

وقد أعربت مصادر مقربة إلى نتنياهو عن اعتقادها بأن المعارضة تشوه التصريحات التي أدلى بها لوسائل إعلام أمريكية.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء اليوم بيانًا أكد فيه أن حكومات إسرائيل تحترم دائمًا قرارات القضاء وأن المحكمة ترى نفسها خاضعة لقوانين أساس تعتبرها دستورًا.

وجاء في بيان صادر عنه أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يؤمن بأنه يجب مواصلة الحفاظ على هذين المبدأين.

وفي مقابلة من شبكة سي إن الأمريكية لم يتعهد نتنياهو باحترام قرار المحكمة العليا في حال ألغت القانون لتقليص حجة المعقولية بل أعرب عن أمله في ألا نضطر إلى التعامل مع وضع كهذا.