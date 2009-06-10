منظمة يهودية توزع منشورات تحث المقدسيين على الهجرة

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

وزعت منظمة يهودية، أمس، منشورات في مدينة القدس المحتلة تدعو المقدسيين للهجرة وتعرض عليهم المساعدة لهم بالسفر إلى الخارج.

وجاء في بيان المنظمة أن "ليس للعرب حق في العيش في البلاد استناداً إلى التوراة والقرآن الكريم" حسب أهواء وتفسير هذه المنظمة، حيث نشروا رقم هاتف يمكن للمعنيين بالهجرة الاتصال به للمباشرة بالإجراءات اللازمة.

وقال مواطنون اتصلوا بالرقم المنشور للتأكد من هوية المنظمة التي تقف خلف البيان: إن المتحدث رفض الكشف عن هوية المنظمة، لكنه أبدى استعداداً لتوفير كافة الإجراءات اللازمة للهجرة والعمل في أي دولة يختارها المعني.

وبعد إصرار المتصلين للحصول على تفاصيل أخرى، دعا ممثل المنظمة إلى لقاء شخصي مع المتصلين لعرض مساعدة المنظمة والإجراءات اللازمة للهجرة وإمكانيات المساعدة.

من جهته، قال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، جمال زحالقة :إن "هذه الدعوات لها تمثيل قوي في الكنيست وفي بلدية القدس، فالسياسة الإسرائيلية في القدس هي سياسة تطهير عرقي تحت شعار المحافظة على التوازن الديمغرافي".

وأضاف: "أهلنا في القدس محرومون من رخص البناء من جهة ويتعرضون لسياسة هدم البيوت من جهة أخرى، والهدف هو دفع الناس لترك المدينة".

وتابع: "الأصوات التي تدعو للترانسفير والتهجير تتزايد يوماً بعد يوم، وهي ممثلة بقوة في الحكومة الإسرائيلية، وعلى (إسرائيل) أنّ تعرف أنها لن تستطيع تهجيرنا، لا من القدس ولا من الجليل ولا من المثلث والنقب، قد يستطيعون قتلنا لكن لن يستطيعوا تهجيرنا".