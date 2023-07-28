راصد جوي يكشف عن تفاصيل حالة الطقس في فلسطين خلال الايام المقبلة

توقع الراصد يوسف أبو اسعد ان يطرأ غدا السبت انقساماً للموجة الحارة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، الا أنه أشار الى استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أبو اسعد في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" انه من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة نحو 3-5 درجات عن الأيام الماضية، ثم تعاود الارتفاع قليلا منتصف الأسبوع القادم عن المعدل الطبيعي بنحو 3 درجات مئوية.

ووفقا للراصد الجوي، ستصبح درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي خلال اليومين القادمين، وبعد ذلك تعود للارتفاع، ولكن تكون اقل مما شهدناه في الايام الماضية، حيث تتراوح درجة الحرارة 32% حتى تاريخ 5/8 الجمعة القادم.

ولفت أبو اسعد الى ان هناك تراجعاً في الكتلة الحارة التي زادت عن السبع درجات عن معدلها الطبيعي ولن تكون اعلى من ذلك خلال الفترة القادمة.

وكان موقع طقس فلسطين توقع ان يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة الى أربعة درجات مئوية. ويسود جو حار في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية . ويكون الجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة. مع المساء والليل يصبح الجو منعشاً الى حد كبير.

اما يوم الأحد، فيطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين . ويسود خلال النهار جو صيفي حار في الجبال العالية والمتوسطة. بينما تصبح الأجواء حارة الى شديدة الحرارة في المناطق السهلية . ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية.

ويبقى الجو حارا يوم الاثنين، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة . وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الأربعة درجات مئوية. نهاراً يكون الطقس حاراً الى شديد الحرارة خاصة في المناطق الغورية والمنخفضة. ليلاً يصبح الجو منعشاً ولطيفاً خاصة في المناطق الجبلية.

اما الثلاثاء، فتستمر الأجواء الحارة، ولن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية. الجو سيكون حاراً نهاراً ومنعش ولطيف في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر . ونسمات هواء عليلة في المناطق الجبلية.

اما الأربعاء، فيكون الجو حارا وتبقى الحرارة دون تغير يذكر وتتمحور حول المعدلات السنوية العامة بنحو الثلاثة درجات مئوية وأجواء حارة نهاراً . ومع ساعات المساء الأولى تتحول الأجواء الى الاعتدال والانتعاش خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

ويكون الجو يوم الخميس حاراً ويطرأ انخفاض طفيف عل درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود جو حار نسبي الى حار في ساعات النهار يصبح منعشاً ولطيفاً تحديداً في المناطق الجبلية مع ساعات المساء الأولى. والله تعالى أعلى وأعلم.