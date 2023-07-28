"مهجة القدس": الأسير المجاهد قيصر انفيعات يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد قيصر يعقوب عبد الجبار انفيعات (23 عامًا) من بلدة يعبد بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 21 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلته بتاريخ 02/11/2021م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة حمل وحيازة وصنع سلاح، وهو ينتمي لحكرة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأشارت مهجة القدس إلى أن ما يسمى مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير قيصر انفيعات إلى العزل منذ اعتقاله بدون أي سبب، معتبرةً أن قرار عزله منذ لحظة اعتقاله وحتى الإفراج عنه كان بمثابة انتقام من شقيقه الأسير المجاهد مناضل انفيعات أحد أبطال عملية انتزاع الحرية عبر نفق من سجن جلبوع بتاريخ 06/09/2021م. كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقه نضال بتاريخ 13/04/2023م وهو مازال موقوفًا.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر قيصر انفيعات ولد بتاريخ 27/05/2000م وهو أعزب، وسبق أن أمضى عامين في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، وأفرج عنه من عزل سجن الشارون.

وتقدمت مؤسـسـة مـهـجـة الـقـدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المحرر قيصر انفيعات وعائلته المجاهدة، متمنية الإفراج العاجل عن جميع أسيراتنا وأسرانا الأبطال من سجون الاحتلال الصهيوني.