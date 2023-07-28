ميسي يفاجئ نجوم فريقه الجديد بهدية رائعة.. ما هي؟

كشف، دي أندري يلدين، مدافع فريق إنتر ميامي عن تصرف قام به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لكسب ود زملائه في فريقه الجديد.

وبحسب يلدين، قام ميسي بإهداء أعضاء الفريق بالكامل سماعات "Beats by Dre" باللونين الوردي والأسود المصممة خصيصا والمزينة بشعار إنتر ميامي.

وقال: "ميسي اشترى هذه السماعات للفريق بأكمله، حسنا، لا أعرف ما إذا كان قد اشتراها، لكنه أعطاها لجميع اللاعبين في المباراة الأولى".

وكان قد سبق لميسي أن فاجأ زميله ليوناردو كامبانا بمنحه تذاكر لمباراة الفريق الودية أمام كروز أزول التي شهدت الظهور الأول له مع الفريق.

ويُشار إلى أنه نجح الأرجنتيني في التسجيل مرة واحدة بالمواجهة الودية أمام كروز أزول، كما أحرز هدفين في مواجهة أتلانتا بكأس الدوري الأمريكي، ليخطف قلوب عشاق فريقه بشكل سريع.