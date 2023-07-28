استطلاع: 58% من "الإسرائيليين" يخشون حرباً أهلية

تسود خشية كبيرة لدى غالبية الصهاينة في "إسرائيل" من حرب أهلية على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف "جهاز القضاء الإسرائيلي".

جاء ذلك في أعقاب المصادقة على قانون إلغاء "ذريعة عدم المعقولية" الذي أقرته حكومة الاحتلال مؤخراً.

ووفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، قال حوالي 58%: "إنهم يتخوفون من حرب أهلية "إسرائيلية"، الأسبوعي اليوم، الجمعة.

وأظهر الاستطلاع، أن حوالي 49% من "الإسرائيليين" عن تخوفهم من وصول الجيش الإسرائيلي إلى وضع انعدام الكفاءة.

ومن جانبهم قال 22% من "الإسرائيليين": "إنهم يدرسون الهجرة إلى الخارج، فيما 4% من الإسرائيليين بدأوا بخطوات فعلية نحو هجرة كهذه".

ومن ناحيتهم، رأى 36% أنه يجب وقف تشريعات الخطة القضائية، وقال 29% إنه يجب أن تتقدم التشريعات من خلال الحوار فقط، واعتبر 22% أن على حكومة نتنياهو دفع التشريعات قدما بشكل أحادي الجانب دون حاجة لحوار مع المعارضة.

وبخصوص قوة الأحزاب، فلو جرت انتخابات للكنيست الآن، فإن نتائج الاستطلاع الحالي مشابهة للاستطلاع السابق، حيث سيتقهقر تمثيل أحزاب "الائتلاف" من 64 مقعدا في الكنيست حاليا إلى 54 مقعدا، بينما أحزاب المعارضة ستكون ممثلة بـ66 مقعدا.