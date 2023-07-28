مستوطنون يقتحمون سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الجمعة 28-7-2023، منطقة سوق القطانين قرب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن مستوطنين اقتحموا سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية علنية.

وكانت قد بدأت الجماعات المتطرفة الصهيونية صباح اليوم الخميس 27/7/2022 اقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بقيادة وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال في ذكرى ما يسمونه "خراب الهيكل" المزعوم.

وشرع المستوطنون عند الساعة السابعة صباحا باقتحام الحرم القدسي الشريف على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة حيث تقدم أولى المجموعات التي اقتحمت الأقصى مجموعة من الحاخامات إلى جانب بن غفير.