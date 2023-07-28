اليابان: كوريا الشمالية قادرة على استهدافنا بضربة نووية

أكدت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، أنها لا تستبعد أن تقوم كوريا الشمالية بتوجيه ضربة نووية إلى اليابان.

وقالت الدفاع اليابانية في تقريرها السنوي: "إن كوريا الشمالية أجرت 6 تجارب نووية، وأطلقت مرارا صواريخ باليستية، وتسعى لإيجاد طريقة لإيصال الأسلحة النووية".

وأضافت: "بيونغ يانغ تعمل على الإسراع في تطوير الأسلحة والصواريخ الباليستية وتحسين خصائصها التشغيلية".

وأضافت الدفاع اليابانية: "من وجهة نظر فنية، نعتقد أن كوريا الشمالية تستطيع بالفعل امتلاك سلاح نووي مصغر لتركيبه على صاروخ باليستي يمكن أن يصل إلى اليابان، وبالتالي نعتقد أن كوريا الشمالية لديها القدرة على تنفيذ هجوم مماثل على اليابان".

وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية، أصبحت تمتلك نحو 20 رأسا نوويا في عام 2022، فضلا عن التطور الكبير الذي حققته في التكنولوجيا الصاروخية، ولا سيما قدرتها على تطوير صواريخ باليستية قادرة على الوصول لأمدية بعيدة وعلى ارتفاعات منخفضة، وكذلك قدرتها على تطوير صواريخ أسرع من الصوت.

واعتبر تقرير اليابان أن هذا التطور العسكري لكوريا الشمالية يشكل خطراً مباشراً وكبيراً على أمن اليابان ويقوض السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي.