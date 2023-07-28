صحيفة عبرية: الاستخبارات "الإسرائيلية" تبعث 4 رسائل تحذير استثنائية لنتنياهو

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 28-7-2023، أنه بعثت ما تُسمى بـ"شعبة الاستخبارات العسكرية" في كيان الاحتلال، مؤخراً 4 رسائل تحذير استثنائية إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشكل مباشر وشخصي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن آخر هذه الرسائل كان في نهاية الأسبوع الماضي وحذرت نتنياهو من العواقب الأمنية الخطيرة الجديدة التي ظهرت في الأشهر الأخيرة بسبب "الأزمة القضائية".

وبحسب يديعوت أحرونوت العبرية، التي قالت:"فقد جاء في الرسائل أن ما وصفتهم بـ"الأعداء" يدركون فرصة تاريخية لتغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة بعد الأزمة الهائلة في "إسرائيل" التي لم يروها من قبل وإن الضرر قد يكون له عواقب بعيدة المدى". بحسب قولها.