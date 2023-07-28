قائد سلاح الجو "الإسرائيلي": سيحاول أعداؤنا اختبار تماسكنا ويقظتنا

زعم ما يُسمى بـقائد سلاح الجو "الإسرائيلي" تومر بار، صباح اليوم الجمعة 28-7-2023، أنه في ظل الأمة الداخلية في "إسرائيل" سيحاول أعداؤنا اختبار تماسكنا ويقظتنا.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن بار قوله لعدد من القادة: "الدفاع عن "إسرائيل" هو هدف الجيش الأول، والسياسة لا مكان لها". بحسب قوله.

وأضاف المسؤول "الإسرائيلي" العسكري: "في فترة مثل هذه سيحاول أعداؤنا اختبار تماسكنا ويقظتنا، لذلك علينا توخي الحذر".على حد قوله.

وكانت قد كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد الماضي، عن أن نحو 1855 جندي من ما يُسمى بـ"شعبة الاستخبارات" في جيش الاحتلال قرروا وقف التطوع للخدمة الاحتياطية.

وقال مراسل قناة كان العبرية، ايتاي بلومنتال: ‏"1855 من خريجي "شعبة الاستخبارات" في الجيش "الإسرائيلي"، بما في ذلك 915 من جنود "الاحتياط النشطين"، أبلغوا قائد "الشعبة" اللواء أهارون حاليفا بأنهم سيتوقفون عن التطوع في الاحتياط حتى إشعار آخر بعد التشريع القانوني".

وبدوره، أكد معهد أبحاث الأمن القومي "الإسرائيلي" أن "جيش الاحتلال أمام خطر التفكك"، قائلاً إنّه "في الطريق نحو واقع يعرّض معادلة الردع الإقليمي للخطر".

وأضاف المعهد: "أنّ ما يجري داخلياً في "إسرائيل"، يأتي مقابل "تهديدات متزايدة من عدة جبهات".