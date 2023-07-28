الكشف عن العلامات المبكرة لسرطان الأمعاء..!

كشف أخصائي طب وجراحة الأورام، الدكتور أركادي بيجانيان، أن الغثيان وألم الأمعاء هي أولى علامات الإصابة بورم سرطاني.

وأوضح بيجانيان، أنه يجب على الشخص الخضوع للفحص إذا كان يعاني من ألم في منطقة البطن وغثيان دائم واسهال، كما عليه عدم تجاهل فقدان الوزن غير المبرر وانتفاخ البطن والحرقة الدائمة.

وبين الأخصائي أن اكتشاف أي مشكلة في الأمعاء ممكن بإجراء تحليل الكشف عن الدم المخفي في البراز.

وأشار إلى أن هذه الطريقة تكشف وجود نشوء ورم سرطاني في الأمعاء في مراحله المبكرة؛ لأنه غالبا ما يكتشف الدم الخفي في حالات إصابة القسم العلوي من الجهاز الهضمي أو وجود الزوائد اللحمية أو سرطان القولون.

ونوه الطبيب بيجانيان، إلى أن اكتشاف الدم في البراز لا يؤكد الإصابة بالسرطان، بل هو مجرد سبب لإجراء المزيد من الفحوصات.