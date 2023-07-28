قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من جنين ونابلس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 28-7-2023، ثلاثة شبان من مدينتي جنين ونابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقل الشاب عبد الكريم عبد الله حجة من قرية برقة شمال غرب نابلس.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شابين من بلدة يعبد غرب جنين.

وأفادت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد ماهر قبها، ورمزي إياد عمارنة، فجر اليوم، أثناء تواجدهما في قرية طورة، واستولت على الدراجة التي كانا يستقلانها.

وفي سياق منفصل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة الخليل الليلة الماضية.