روسيا تُحبط هجوم أوكراني بالمسيرات على أهداف في موسكو

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الجمعة 28-7-2023، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.

وقال سوبيانين عبر حسابه على موقع تلغرام: "تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل القوات الروسية، ولم يحدث أي دمار أو إصابات".

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها موسكو لهجمات أو محاولات هجوم بواسطة مُسيرات أوكرانية.

وكشف سوبيانين عن أنه، يوم الاثنين الماضي، اصطدمت طائرات مسيرة بمبنيين غير سكنيين في موسكو، حيث وقع الهجوم حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ولم يسفر عن أضرار جسيمة أو إصابات.

وأضاف قائلا: "تم الإبلاغ عن غارات شنتها طائرات من دون طيار على مبنيين غير سكنيين. لا يوجد دمار جسيم أو ضحايا. جميع خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".

ومن جانبها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية أنه تم "اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا على العاصمة موسكو".

كما أظهرت لقطات متداولة على حسابات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من أحد المباني.

ومن ناحيتها، قالت حسابات روسية على تلغرام: "إن مكان وقوع الطائرة المسيرة في كومسومولسكي ليس بعيدا عن وزارة الدفاع".

وذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن دائرة النقل في موسكو، أنه "تم حظر حركة المرور على طول شارع ليخاشيف في موسكو، حيث سقطت طائرة بدون طيار على مبنى مرتفع قيد الإنشاء".

كما تم إغلاق وحظر حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي في كلا الاتجاهين.