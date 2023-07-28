"مهجة القدس": الأسير محمد أبو طبيخ يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الجمعة 28-7-2023، أن الأسير المجاهد محمد صبحي محمد أبو طبيخ (43 عامًا)؛ من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى أحدي وعشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثاني والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت "مهجة القدس"، أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 28/07/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى خمسة عشر عامًا؛ بتهمة الإنتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير ذكره أن الأسير محمد أبو طبيخ ولد بتاريخ 23/02/1980م؛ وهو أعزب، ونشرت له دار الشهيد نعمان طحاينة للنشر والتوزيع ومؤسسة مهجة القدس كتابين يوثق كل واحد فيهم قصة 42 أسيرًا خلف القضبان ويحمل اسم (درب الصادقين) حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية وهو عبارة عن ثلاث أجزاء، ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي.

