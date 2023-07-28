مصرع مواطن بحادث دهس غرب رام الله

لقي مواطن مصرعه، فجر اليوم الجمعة 28-7-2023، إثر حادث دهس على الطريق العام الواقع بين قريتي خربثا المصباح وبيت عور التحتا غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن مواطناً يبلغ (36 عاماً) أصيب بجروح خطيرة نتيجة حادث تعرض له أثناء محاولته إنقاذ كلب تعرض للدهس، مبيناً أنه جرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج حيث أعلن الأطباء عن وفاته متأثراً بإصابته".

وأوضح ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.