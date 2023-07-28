قائمة مُحدثة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 28-7-2023

واصلت أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق المحلية بغزة، اليوم الجمعة 28-7-2023، ارتفاع أسعارها وخاصة البندورة والبطاطا، فيما واصل الدجاج والبيض انخفاضه.

ونستعرض لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" قائمة محدثة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة والتغييرات التي حصلت عليها.

وجاء متوسط أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة، اليوم الجمعة 28-7-2023، كما يلي: