أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة 28-7-2023

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في تعاملاتها في الأسواق، اليوم الجمعة 28-7-2023، ارتفاعاً جديداً على قيمتها بعد الانخفاض الطفيف الذي شهدته أمس الخميس.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كل ما يتعلق بأسعار الدولار والعملات وأية تغييرات قد تطرأ على أسعارها للمتابعين تبعاً للتغيرات في الأسواق العالمية.

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي" اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 كما يأتي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.71 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.23 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.08 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل