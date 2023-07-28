الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة اليوم

توقعت درائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 28-7-2023، أن يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: 2023-07-29

يكون الجو حارا في معظم المناطق الى شديد الحرارة في الأغوار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.