سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 28 يوليو 2023، رصد فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اللبناني على سعر الدولار اليوم الأربعاء في لبنان لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الخميس في لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل اللبنانية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار في لبنان أمام الليرة، في تعاملات أمس الخميس 2023، لدى السوق السوداء، وسط أزمة اقتصادية لا تزال مستمرة حتي يومنا هذا.

سبب أزمة الدولار في سوريا

وبالنسبة لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، فقد شهد تقلبات كبيرة وغير مسبوقة، وهذا تأثير مباشر للأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد. كان هناك نقص حاد في الدولارات المتاحة للتجارة والتجار والمستوردين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وتدهور قيمة الليرة اللبنانية بشكل حاد.

سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم عند 91.800 ألف ليرة للشراء و92.200 ألف ليرة للبيع م.

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

وخلال شهر يوليو الجاري، تراجعت الدولارات المباعة على منصة صيرفة بشكل تدريجي، نتيجة لتوقف تدخل مصرف لبنان المركزي في السيطرة على سعر الصرف من خلال ضخ الدولارات عبر المنصة، بينما تزداد المخاوف الأيام المقبلة من انحدار الليرة اللبنانية لمستويات غير مسبوقة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي اللبناني فإن النصف الأول من الشهر الجاري ضخ مصرف لبنان المركزي مبالغ ما بين 150 إلى 200 ملون دولار يومياً، لكن في الأسبوع الثالث تراجعت هذه العمليات إلى 100 مليون دولار يومياً، فيما وصلت قبل أيام إلى 70 مليون دولار فقط.