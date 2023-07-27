مصر ترحب ببدء تنفيذ الخطة الأممية لإنقاذ الناقلة صافر

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الخميس، ببدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ الناقلة صافر المتواجدة قبالة السواحل اليمنية وذلك عبر البدء في تفريغ حمولته من النفط الخام.

وأكدت مصر على دعمها الكامل للجهود الدولية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأشادت بالتسهيلات المقدمة من جانب التحالف العربي في اليمن بما يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر ويضمن سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية لحركة التجارة العالمية.

والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة بدء سحب النفط من الناقلة صافر المتهالكة قبالة اليمن في البحر الأحمر.

وقالت الأمم المتحدة إن المشروع الذي تقوده لمنع التسرب النفطي الهائل من الناقلة صافر قبالة ساحل اليمن، بدأ اليوم بإزالة أكثر من مليون برميل من النفط.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه وفي غياب أي جهة أخرى راغبة أو قادر على أداء هذه المهمة، تحملت الأمم المتحدة المخاطرة بإجراء هذه العملية الحساسة للغاية، مشيرا إلى أن عملية نقل النفط من سفينة إلى أخرى هي الخطوة التالية الحاسمة في تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل.

وترسو صافر قبالة ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين والذي يعد بوابة رئيسية للشحنات القادمة إلى البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.

وتحوي صافر التي صنعت قبل 47 عاما، على نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها ما يهدد بكارثة بيئية.